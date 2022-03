Belen Rodriguez "fa rimpiangere Alessia Marcuzzi": gelo a Le Iene, chi umilia l'argentina

14 marzo 2022 a

Belen Rodriguez è al timone de Le Iene insieme a Teo Mammucari già da diverse settimane. Il suo approdo al programma di Italia 1, però, non avrebbe fatto impazzire tutti. Il settimanale Vero TV, nella rubrica "Il pagellone", ha valutato la showgirl argentina con un netto 4 in pagella: "La stella gossipara di Belen, ieri fulgidissima, è decisamente più appannata di un tempo, ma la showgirl cerca di tenere botta. Il punto è che a volte non ci riesce bene, come nel caso del suo approdo a Le Iene".

La rivista, poi, continuando col suo giudizio negativo, ha tirato in ballo un altro volto storico del programma di Italia 1: "La coppia Belen-Mammucari sta funzionando poco, non sta regalando un valore aggiunto al programma. A Le Iene la Rodriguez fa rimpiangere la Marcuzzi”.

La Rodriguez, che di recente ha fatto parlare di sé per la fine della storia con Antonino Spinalbese e il ritorno di fiamma con l'ex marito Stefano De Martino, sarebbe stata al centro di non poche polemiche, stando a un retroscena riportato da Vero TV: “E’ arrivata tardi alle prove e pare sia stata criticata dietro le quinte”. Ne aveva parlato anche Dagospia: "Il giorno delle prove l’argentina si sarebbe presentata con quasi due ore di ritardo. In un’altra occasione, ha fatto fare anticamera alla direttrice di Italia1 Laura Casarotto".

