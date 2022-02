Le Iene, Belen Rodriguez demolisce Alessia Marcuzzi: "Subdola, vale zero, niente sex appeal". Un terremoto

10 febbraio 2022 a

Incontenibile Belen Rodriguez a Le Iene, alla sua prima puntata nel programma di Italia 1, nella serata di mercoledì 9 febbraio. A tutto campo, la neo-conduttrice si è anche sottoposta al gioco del Passaparolaccia, in cui sostanzialmente è stata chiamata ad esprimersi senza filtri su tutto ciò che le chiedevano, senza però spiegare i soggetti a cui si riferiva. Facile, però, capire di chi parlasse.

E non sono mancate delle frecciate clamorose. Ma anche belle parole, per esempio su Emma Marrone: "Questa persona la conosco bene. La stimo molto e credo anche lei stimi me - premette Belen -. Chi tra noi due è più famosa? Direi uguale, siamo famose tanto entrambe, più ricca però io. Più sensuale? Io. Ho dei sensi di colpa nei confronti di questa persona. Non ho mai litigato sul serio con lei, però abbiamo fatto la pace. Ti dirò che ci uscirei volentieri anche a cena. Una parola per descriverla… è una persona con le palle", ha affermato la showgirl argentina, che poi la ha difesa anche dalle parole di Davide Maggio sulla vicenda delle calze a rete sfoggiate a Sanremo.

Ma a stretto giro, ecco che Belen Rodriguez spara ad alzo zero su Alessia Marcuzzi, curiosamente la stessa Marcuzzi che fino a poche settimane fa sembrava destinata a rientrare a Mediaset dopo lo strappo della scorsa estate, per giunta proprio a Le Iene. Come previsto dal format, senza nominarla, afferma: "Se la conosco di persona? Purtroppo sì, non è un bel vedere. La conosco da 13 anni e non mi sta affatto simpatica. Io a lei? Non le ho fatto niente. Come professionista le darei uno zero e lo stesso come sex appeal. Abbiamo avuto un flirt in comune, penso Fabrizio Corona. Però Fabry se le è fatte tutte. Questa persona mi ha fatto soffrire, mi ha fatto stare malissimo. Se venisse da me con dei fiori non la perdonerei. la definisco come subdola". Parole pesantissime, ammesso e non concesso che si riferisse alla Marcuzzi. Ma tutti gli indizi portano a lei...

