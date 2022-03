Alessia Marcuzzi, "trattativa segreta". Il "tradimento" e la vendetta su Mediaset? Voci pesantissime

09 marzo 2022 a

Dopo aver lasciato Mediaset e aver rifiutato una proposta da parte di Discovery Alessia Marcuzzi sarebbe pronta a sbarcare in Rai. Lo fa sapere Dagospia, che parla di una trattativa segreta tra la bionda conduttrice e i vertici di Viale Mazzini. "Una trattativa segreta, gestita direttamente dal potente manager Beppe Caschetto con l'amministratore delegato Carlo Fuortes e con il parere favorevole del direttore dell'Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta. Una trattativa non conclusa ma in fase avanzata". Bocca cucita da parte della conduttrice.

Dagospia aveva anche svelato il riavvicinamento, a pochi mesi dall'addio, tra Mediaset e Alessia Marcuzzi. Le erano stati proposti tre programmi, ma tutto si era concluso con un nulla di fatto. Nel frattempo la Marcuzzi si gode il riposo e in una intervista a Oggi ha svelato dettagli della sua vita privata.

"Confesso che ho peccato. Anche io più volte sono caduta in tentazione. Io sono una passionale, una istintiva, di pancia. Ma quando ho tradito ho poi sempre lasciato la persona con cui stavo e mi sono fidanzata con chi mi aveva fatto cedere. La fedeltà fisica per la coppia diventa un valore, come nel mio caso, se si decide di comune accordo che lo sia. È invece un oggettivo dovere morale la fedeltà del cuore, l’onestà e la trasparenza di cui dobbiamo nutrire i rapporti”, ha confessato.

