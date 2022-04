Maddalena Corvaglia? "Musica, sport, sesso": da impazzire, lato B in primo piano... così

14 aprile 2022 a

Una Pasqua in totale relax, per Maddalena Corvaglia, che ha scelto le Baleari come meta. Il tutto insieme all'amica Samantha Crippa, con cui è partita alla volta di Palma De Mallorca. E il viaggio, l'ex velina di Striscia la Notizia, lo racconta ovviamente sul suo profilo Instagram.

E sui social, Maddalena Corvaglia si mostra in pose clamorosamente sexy. Eccola mentre si gode il panorama dalla finestra dell'hotel in cui si trova, offrendo a tutti i suoi seguaci un altro panorama altrettanto irresistibile: quello del suo lato B, coperto soltanto dall'intimo, assai striminzito.

Eccola in mutandine e canottiera, mentre spiega ai suoi follower "come stimolare gli ormoni della felicità". Semplicissima la ricetta esposta da Maddalena Corvaglia: "Musica, sport, sesso, abbracci, camminate e sfide a se stessi", questi gli ingredienti per godersi al massimo le vacanze.

