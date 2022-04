Sabrina Salerno, "leonessa dentro": giacca spalancata e seno nudo in primo piano, esagerata

18 aprile 2022 a

Auguri di buona Pasqua molto personali e assai intimi, quelli offerti dalla eterna e meravigliosa Sabrina Salerno sul suo profilo Instagram. Già, perché nella giornata di domenica 17 aprile ha postato una serie di fotografie mozzafiato che hanno ridotto in brodo di giuggiole tutti i suoi seguaci.

"Lion inside", scrive a corredo delle fotografie. Ovvero, "leonessa dentro". E dunque eccola, la Sabrina Salerno in versione regina della savana. Fasciata in un vestitino di jeans, pantaloni e giacca tutto in uno, a far scalpore è il fatto che la suddetta giacca sia aperta. Ed è aperta in modo profondamente strategico: uno strepitoso primo piano sulle forme semi-nude di Sabrina Salerno, forme celebri per le loro dimensioni. Da restarci secchi...

