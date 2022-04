Justine Mattera, slip di pizzo trasparente alla finestra: una "follia" ad altissimo tasso erotico

19 aprile 2022 a

E chi non sta in mutandine di pizzo semi-trasparente alla finestra? Ovviamente si scherza. Ma chi non scherza, al contrario, è Justine Mattera, che torna ad infiammare i social e a mandare in visibilio i suoi seguaci su Instagram. Il tutto con una fotografia pubblicata a ridosso della mezzanotte di Pasquetta, lunedì 18 aprile.

E dunque eccola, dall'alto dei suoi 50 anni tondi tondi portati in modo meraviglioso, Justine Mattera in slip e reggiseno tra azzurro e pizzo bianco mentre si fa ritrarre con sguardo serio che scruta fuori da una porta-finestra che dà su un giardino. In calce al post, scrive: "Questo completo mi fa pensare alla primavera, nonostante le tante primavere passate. Un evergreen", conclude Justine Mattera, intercettando complimenti e cuoricini a profusione da tutti i suoi fan.

