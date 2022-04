Michelle Hunziker, il video sexy nel camerino: toglie l'accappatoio e... trasparenze mozzafiato

21 aprile 2022 a

Michelle Hunziker fa impazzire tutti dietro le quinte di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 che conduce insieme a Gerry Scotti. In uno degli ultimi video postati su suo profilo Instagram, la showgirl svizzera appare seduta su una sedia nel suo camerino in accappatoio. Con lei l'immancabile amica e truccatrice Laura Barenghi. Riferendosi a quest'ultima, Michelle ha scritto: "Niente...le è partito il trip magico".

Nel filmato, quindi, si vede la truccatrice che copre la conduttrice con un telo nero. Poi, come per magia, compare Vittorio Brumotti. Un "trucchetto" che ripete diverse volte, facendo comparire anche un pupazzo e perfino Gerry Scotti. Fino all'apparizione finale: Michelle con un tubino nero clamorosamente trasparente. Un abito che lascia intravedere le sue forme e un topless mozzafiato.

Di recente, inoltre, si è parlato della Hunziker soprattutto per la sua presunta relazione con Giovanni Angiolini, medico ed ex concorrente del Grande Fratello. I due sono stati paparazzati diverse volte insieme, ma hanno sempre preferito non commentare. Nessuno dei due, infatti, è mai intervenuto per confermare o smentire il gossip più caldo del momento. La notizia della loro possibile frequentazione, tra l'altro, è arrivata dopo l'annuncio ufficiale della separazione tra Michelle e Tomaso Trussardi.

