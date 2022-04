Michelle Hunziker, abito trasparente e niente intimo: follia erotica, topless in primo piano

16 aprile 2022 a

Un video ironico e, alla fine, dannatamente sexy. Un video postato da Michelle Hunziker sul suo profilo Instagram e che vede proprio lei tra i protagonisti. Siamo nel dietro le quinte di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 che l'italo-svizzera conduce con Gerry Scotti.

Michelle Hunziker in "pigiama sexy" a Striscia: apoteosi erotica, attenzione alla scollatura | Video

Ed ecco Michelle seduta su una sedia, in accappatoio. Ma come spiega in calce al post, "a Laura Barenghi le è partito il trip magico". E così ecco che l'amica e truccatrice la copre con un telo nero e, oplà, spunta Vittorio Brumotti.

Dunque, telo nero e sedia vuota. Quindi appare un pollo e ancora Gerry Scotti. Infine, ritorna lei, Michelle Hunziker. Piccolo particolare, indossa un abito nero dalle clamorose trasparenze. E, sotto, dell'intimo non vi è traccia. Insomma, un ruggente topless firmato Michelle Hunziker.

