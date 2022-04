Regina Elisabetta, lo sfregio del nipote Harry: "Io al Giubileo? Troppe questioni ancora da risolvere"

21 aprile 2022 a

a

a

La Regina Elisabetta compie oggi 96 anni e, per l'occasione, ha deciso di volare in elicottero verso la tenuta di Sandringham, un posto a lei caro perché è dove il marito Filippo si era ritirato nel 2017. Si tratta di una villetta poco distante dal mare che ha sempre avuto un posto speciale nel cuore della Sovrana. Prima di morire, come ricorda il Corriere della Sera, il duca di Edimburgo aveva fatto sistemare gli interni e il giardino.

"L'ho trovata ben protetta". Principe Harry: l'inquietante frase sulla Regina Elisabetta. Cosa significa?

Considerando il suo spostamento in elicottero, in molti pensano che le condizioni di salute di Sua Maestà siano migliorate da quando ha preso il Covid. In ogni caso, non si sa ancora se Elisabetta riuscirà a partecipare ai festeggiamenti organizzati a giugno per il Giubileo di platino e i suoi 70 anni sul trono. A tutto questo si aggiungono anche i dispiaceri familiari. Pare, infatti, che nemmeno suo nipote Harry riuscirà a prendere parte all'evento.

Video su questo argomento "Lo zampino della Regina". Occhio al vestito di Kate Middleton: il messaggio nascosto

Il duca di Sussex ha visto la nonna di recente, prima di Pasqua, durante la sua visita in Inghilterra. "È stato bello vederla. È in grande forma. Voglio assicurarmi che sia protetta, circondata dalla gente giusta", ha commentato in un'intervista dopo l'incontro. Poi, alla domanda sul Giubileo, Harry ha risposto: "Non ho ancora deciso. Ci sono molte questioni ancora da risolvere", ha detto il marito di Meghan a un'emittente americana. A pesare sarebbe soprattutto il difficile rapporto con il padre Carlo e il fratello William.

"Condizioni di salute in rapido peggioramento". Regina Elisabetta, le ore più drammatiche: il retroscena sulla visita lampo di Harry

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.