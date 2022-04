Anna Tatangelo e Livio Cori al capolinea, i due non stanno più insieme? L'indiscrezione

22 aprile 2022 a

Arriva dal magazine Chi l’ultima notizia bomba che spiazza i fan. Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati. A darne l’inaspettato annuncio è stato proprio il profilo social del giornale di Alfonso Signorini. I diretti interessati non hanno ancora aggiunto nulla al riguardo, né smentite né conferme. Silenzio tombale.

Il magazine però non ha dubbi, la rottura è confermata. La relazione tra i due cantanti andava avanti da un anno. Inizialmente i due hanno voluto tenere nascosta la liaison, ma alla fine sono usciti allo scoperto. Stando a quanto mostravano sui social sembrava che la storia andasse a gonfie vele. Quello che si legge oggi però dimostra il contrario.

Chi ha dichiarato al riguardo: “È finita la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori” spiazzando così tutti i fan della coppia che, come un fulmine a ciel sereno, non si aspettavano una rottura così improvvisa. Lo stesso magazine ha riportato, però, come solo a ieri la cantante di Sora aveva postato una foto con il cantante napoletano dove sembravano felici e innamorati. La dedica della Tatangelo sotto al post Instagram è stata: “Non importa chi ero o chi sarai perché so che adesso ‘siamo’”. Sarà quindi tutto finito? Non resta che vedere cosa dichiareranno i diretti interessati.

