Elettra Lamborghini, incidente erotico: l'accappatoio si apre e il maxi décolleté guizza via

Non sono passati inosservati gli scatti a dir poco sensuali di Elettra Lamborghini in una camera d’albergo di Las Vegas, dove si trovava ansime al marito Afrojack in occasione dei Grammy Awards, i premi dedicati al mondo della musica. Il red carpet si è affollato di celebrità tra abiti da sogno, outfit eccentrici e look inediti, ma la Lamborghini ha dato spettacolo addirittura prima che la cerimonia iniziasse.

Le è bastato indossare un semplice accappatoio che copre ma fino a un certo punto: le forme giunoniche della nota ereditiera sono le vere protagoniste degli scatti, che infatti hanno mandato su di giri tutti i suoi follower. Prima di volare a Las Vegas per prendere parte alla cerimonia dei Grammy Awards assieme al marito, la Lamborghini si era goduta una vacanza a Sharm El Sheikh con le amiche, dopodiché con Afrojack era stata a Miami Beach, dove si era rilassata sotto al sole sfoggiando anche la sua nuova linea di intimo, ovviamente maculata.

Per quanto riguarda la relazione con Afrojack, con cui sicuramente condivide la passione per la musica, la Lamborghini lo ha sposato a settembre 2020. Si sono conosciuti proprio a un evento musicale, gli Mtv Europe Awards di Bilbao: poi si sono fidanzati ufficialmente il giorno di Natale del 2019.

