Ilary Blasi, lo sfogo di Melory: "Qualcuno crede che essere sua sorella...", com'è finita dopo 3 mesi

27 aprile 2022 a

a

a

Ottime notizie in casa Blasi. La sorella della conduttrice dell’Isola dei Famosi, Melory Blasi ha trovato finalmente lavoro, dopo un improvviso disoccupazione annunciata lo scorso febbraio sui social, dov’è molto seguita. La sorella minore di Ilary Blasi, dopo la laurea nel 2012 in Ortottica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, aveva iniziato a lavorare come ortottista in uno studio. In parole povere una professionista nel campo sanitario degli studi visivi.

"Cosa amo di lei". Gerry Scotti e la più privata delle confessioni su Maria De Filippi



È diventata madre di Jolie per la prima volta nella primavera del 2021, nata dall’amore con Tiziano Panicci. Proprio quattro anni fan nel giorno del matrimonio con Tiziano, il suo fidanzato storico, era entrata nel vortice del gossip grazie agli scatti della sorella e di Francesco Totti postati sui social. “Quando tutti pensano: è la sorella di… Chissà quanto sarà raccomandata! Ma sei talmente raccomandata da essere disoccupata!”, aveva dichiarato quando aveva perso il lavoro.

Ornella Vanoni nuda in mezzo al prato: "Dove caz***o vado?". Scena strepitosa, davanti a Vittorio Feltri



Oggi Melory, classe 1990, ha comunicato ai suoi 43.400 follower di aver trovato finalmente un nuovo posto di lavoro. “Il mio lavoro è sempre lo stesso: ortottista. Fortunatamente dopo tre mesi ho trovato un nuovo posto” ha così annunciato sui social. Sempre come ortottista, un impiego che le porta via parecchio tempo e che non le permette di stare molto tempo con la figlia, ma può sempre contare sulla presenza fondamentale del marito.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.