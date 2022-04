Charlene di Monaco "ha usato quella parola". Alberto, mossa disperata per salvare tutto: altro scandalo

30 aprile 2022 a

Charlene e Alberto di Monaco stanno ancora insieme? Nonostante il ritorno della principessa nel Principato dopo mesi di lontananza, pare che marito e moglie siano in crisi. E le voci di una separazione si fanno sempre più forti. Stando ad alcuni insider di Palazzo, i due non sarebbero più una coppia da tempo, anche se non c'è stata alcuna dichiarazione ufficiale a riguardo. L'ultimo periodo, comunque, non è stato affatto facile per la principessa: prima la grave infezione contratta in Sudafrica, dove poi è stata sottoposta a diverse operazioni, e poi il ricovero in una clinica svizzera per completare le cure.

I commenti delle persone più vicine alla coppia, tra l'altro, non fanno che alimentare i dubbi sul loro matrimonio. Qualche mese fa, per esempio, la cugina di Grace Kelly, Christa Mayrhofer-Dukor, disse: “Con Charlene sono in una fase di allontanamento, non soltanto fisico. Se ripenso al tono di voce che aveva Alberto, credo che arriveranno presto al divorzio. Quei due si sono allontanati nella vita quotidiana, lei va per la sua strada, lui ha scelto la sua". Un'altra fonte, anonima, a Voici ha rivelato: "Per la prima volta Charlene ha pronunciato la parola ‘divorzio’, una cosa impensabile per Alberto. È disposto a tutto pur di non arrivare a questo e la principessa lo sa molto bene”.

Il divorzio sarebbe così impensabile per Alberto che sarebbe stato lui stesso a consentire alla moglie di vivere a Roc Agel, la residenza estiva dei Grimaldi. Tutto pur di evitare lo scandalo. A parlare della situazione è stata Vera Dillier, amica di Alberto, che in un'intervista a Oggi ha detto: "Nel Palazzo non è un segreto per nessuno che siano separati. Sulla Rocca si dice che Charlene apparirà ogni tanto a qualche evento pubblico, a dimostrare che tutto va bene. Insomma, si cerca di salvare le apparenze perché a quei livelli non si divorzia. Ci sono solo poche eccezioni, come il principe Carlo con Diana. Così il principe mette a sua disposizione la residenza di Roc Agel e per lui la questione è chiusa".

