Chiara Ferragni al Met Gala, spacco abissale: sul red carpet si girano tutti

03 maggio 2022 a

a

a

Una Chiara Ferragni "vintage" e scosciatissima al Met Gala di New York. La influencer e imprenditrice della moda di Crema da tempo ha conquistato il mondo, dettando le tendenze anche nel jet set americano. E così non deve stupire la sua presenza nel party benefico più glamour e chiacchierato del pianeta, tra le stelle della politica, dello spettacolo, della musica e dell'arte e sotto lo sguardo severo e attento di Sua Maestà Anne Wintour, la "regina dello stile".

Elon Musk, avete mai visto la madre? Pazzesca (a 74 anni): si fermano tutti per lei | Guarda



"Se la Chiara del 2015 potesse vedere la Chiara del 2022 piangerebbe di felicità, ed è ciò che il Met Gala significa per me: mano nella mano con mio marito, felice e orgogliosa". Questo è il commento della Ferragni su Instagram, commentando il suo arrivo al gala della Grande Mela. Insieme a lei, il marito Fedez, operato di recente per un tumore al pancreas. Per il rapper, reduce da un periodo doloroso e faticoso, si tratta della prima grande uscita mondana. Entrambi sono in nero, vestiti da Donatella Versace. La Ferragni, su Instagram, ha sottolineato la scelta dell'abito, davvero esclusivo: "Un Atelier Versace d'archivio, del 1997, dall'ultima collezione di Gianni Versace". Roba, insomma, per pochissimi eletti.

“Non è Covid ma…”. Chiara Ferragni in ansia, che virus circola in famiglia: “Chi altro si è contagiato"



L'influencer e imprenditrice ha dedicato un pensiero alla sua prima presenza avvenuta nel 2015: "Se penso a quell'anno - scrive - penso solo 'ottimo lavoro Chiara, per aver creato le tue proprie regole ed essere diventata padrona di te stessa, prendendo le tue decisioni e creando la famiglia che hai sempre sognato". Abito da sera lungo, spacco vertiginoso, guanti da sera di pelle nera sopra il gomito, e sandali neri con tacco altissimo per lei. Per Fedez smoking nero e revers dorati. Donatella Versace ha fatto avere a loro, in albergo, un biglietto ciascuno, in cui ha scritto a mano: "Non vedo l'ora di incontrarvi al Met, sarà una serata indimenticabile".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.