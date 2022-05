Roma, maniaco vestito da Sailor Moon si masturba in strada al Parioli: immagini forti

04 maggio 2022 a

Atti osceni (e mascherati) in luogo pubblico. Cosa significa? Nel quartiere Parioli, tra via di Vigna Filonardi e via Ruggero Fauro, in pieno centro nella Roma ‘bene’, è stato beccato un maniaco travestito da Sailor Moon mentre si masturbava. Il tutto sotto gli occhi increduli dei residenti. L’uomo indossava addirittura una parrucca blu e senza alcuna vergogna faceva i suoi ‘comodi’ alla luce del sole.

Secondo quanto riportato da Romatoday la scena è stato ripresa da un testimone che, dopo aver filmato il tutto, ha postato il materiale sul canale Telegram di Welcome to Favelas, il quale è molto seguito. Il fatto sconcertante è avvenuto nella domenica primo maggio e non troppo inaspettatamente, ha fatto il giro del web all’impazzata.

Ecco la foto da Welcome To Favelas:



L’uomo era travestito da marinaretto, costume tipico di Sailor Mercury, protagonista del cartone giapponese degli anni novanta. Al momento non sembrerebbe ancora stato denunciato alle forze dell’ordine per gli atti commessi. Secondo alcune testimonianze dei residenti il parco sarebbe già stato considerato abbastanza pericoloso. Questo fatto non fa altro che alimentare quest’idea. Il problema più grave è che in quest’area sono presenti anche scuole elementari e asili materni. “Già ero preoccupata prima, ora non ho proprio intenzione di attraversare quel parco da sola" ha commentato una residente del quartiere in un post su Facebook.

