"Lui travestito da infermiera va con gli escort. E sua moglie...". Bomba Signorini

Il noto attore italiano con il vizietto omo (e la moglie compiacente): indovinelli decisamente pruriginosi firmati Alfonso Signorini. Il presentatore del Grande Fratello Vip e direttore di Chi, nella sua rubrica sul settimanale, se la prende con il mondo del gossip di casa nostra sempre troppo restio a sganciare le bombe su questo o quel vip, a differenza di quanto accade dall'altra parte dell'Oceano. Prendiamo, per esempio, Johnny Depp e Amber Heard, due "colossi" di Hollywood non certo paragonabili alle stelline di casa nostra. Eppure la stampa Usa non risparmia loro nessun colpo basso, a cominciare dal dettaglio sulla bottiglia di vodka con cui l'attore avrebbe abusato della ormai ex moglie, con cui sta combattendo una guerra legale a suon di palate di fango.

E in Italia? Occorre accontentarsi di qualche indizio seminato qua e là. ad altissimo gradimento di malizia. "Si va - scrive Signorini su Chi - dalla strombazzatissima coppia che sorride (ultimamente un po’ meno) solo sulle copertine dei giornali, perché nella vita di tutti i giorni lei è felice soltanto tra le braccia del suo personal trainer e lui nella suite 8 di un cinque stelle lusso ai Castelli romani con l’unica donna che realmente ama". E poi, ed è forse la notiziola più piccante, "c’è l’attore, ormai in età, che alla moglie (sua complice) preferisce giovani ragazzi trovati sui siti di incontri, che accoglie in casa travestito da infermiera". Roba da film pecoreccio, commedia scollacciata italica, o direttamente luci rosse.

Spazio anche al chiacchiericcio più velenoso, relativo a una attrice "tanto bella e brava" che però ha una strana abitudine: "Va in giro con un sacchettino di mosche morte nella borsetta". Motivo? Nessun feticismo, semmai tirchieria patologica: "Le mette nel dolce al ristorante per non pagare il conto".

