Charlene di Monaco, "intervento fallito e volto sfigurato": cosa si nasconde dietro il suo isolamento

06 maggio 2022 a

a

a

Charlene di Monaco sfigurata da un intervento estetico al volto? Secondo alcuni, sarebbe questa la motivazione per cui la principessa ha deciso di farsi vedere poco in pubblico negli ultimi mesi. Adesso, però, un team di chirurghi plastici europei sarebbe riuscito a sistemare il danno. Lo ha detto la giornalista Pilar Eyre, la prima a sostenere che Charlene si fosse sottoposta a un intervento di chirurgia estetica sulla parte destra del viso a Dubai. Intervento poi andato male.

"Vi dico io la verità su Charlene...". Avete visto il gesto che fa? Cosa è successo

La tesi di Pilar Eyre però non sembra reggere, anche perché Charlene è tornata in pubblico di recente. L’occasione è stata il Monaco ePrix dove la principessa è apparsa con il marito Alberto e i figli, i due gemellini Jacques e Gabriella, senza mostrare alcun segno del presunto intervento. Il suo viso era perfetto come al solito. La giornalista che ha rivelato lo scoop però ha una giustificazione per tutto questo: secondo lei l'errore sarebbe stato compiuto dai medici di Dubai e poi sarebbe stato sistemato dai chirurghi estetici europei, che l'avrebbero salvata ridonandole il suo vero aspetto. A suo dire, sarebbe questo il motivo per cui poi l'ex nuotatrice è rimasta ricoverata in una clinica in Svizzera dallo scorso novembre fino a marzo. Isolata da tutti per non farsi vedere.

Charlene di Monaco, primo evento con Alberto dopo la malattia: una foto impressionante | Guarda

Diverse le ipotesi della maggior parte dei media francesi. In molti sono convinti che dietro l’isolamento di Charlene ci sia in realtà una forte crisi coniugale con Alberto. Le ultime prove sarebbero proprio le foto scattate durante la gara di auto: scatti nei quali sarebbero piuttosto evidenti il gelo e il distacco tra lei e il principe.

Charlene di Monaco "ha usato quella parola". Alberto, mossa disperata per salvare tutto: altro scandalo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.