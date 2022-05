Charlene di Monaco? "Quanti milioni la paga Alberto per farsi vedere con lui": cifre sconvolgenti

09 maggio 2022 a

Charlene di Monaco torna in pubblico. E le foto, o la notizia, vale oro. La donna si mostra dopo un lungo stop e così mette in riga (e anche a tacere) chi pensa che sia sfigurata in volto. Così, la moglie di Alberto mette tutti a tacere: chi l'ha definita infelice deve farsene una ragione. In rigoroso silenzio, non è affatto vero. O almeno non lo sarebbe...

Ora, arrivano alcune fonti vicino Palazzo Grimaldi che lanciano una spifferata sulle pagine di Voicì, uno dei più autorevoli giornali francesi. Sempre secondo un insider ci sarebbero clausole, accordi e contratti tra il Principe e l’ex nuotatrice per mantenere una unione di facciata. Ma non esistono notizie certe, sono solo indiscrezioni che si rincorrono alla velocità della luce. La cifra, da rumors, sarebbe a 6 zeri. Insomma, Alberto la stra-pagherebbe per mostrarsi con lui.

Intanto, solo sabato scorso, 30 aprile, la principessa di Monaco aveva presenziato alla premiazione dell’E-Prix di Formula 1. Si tratta di un evento mondano dopo una lunghissima convalescenza che l'ha tenuta lontano dai riflettori e dalla famiglia. Se l'indiscrezione fosse vera, la Wittstock dovrà stare al fianco del marito in tutte le occasioni ufficiali. La cifra in cambio? Si parla di 12 milioni di euro l’anno. Mica poco. Ma, ovviamente, la spifferata lascia senza parole gli addetti ai lavori. Dalle prima foto, intanto, la Wittstock appare rilassata. Felice. Non si sa se sia per i 12 milioni di euro l'anno (pesunti) o per l'amore (vero) nei confronti di suo marito. Questo resterà un vero segreto e nulla di più.



