Laetitia Casta e il sesso, "con chi ho avuto la mia prima esperienza". Francia sconvolta

11 maggio 2022 a

a

a

Da oltre 20 anni Laetitia Casta rappresenta il sogno proibito di molti uomini europei, simbolo della sensualità francese insieme altera e passionale. Fuoco sotto la cenere. Pochi però potevano immaginare che le sue prime esperienze sessuali, da giovanissima, fossero omosessuali. Intervistata da Vanity Fair, l'attrice, 44 anni splendidamente portati, si è confessata senza tabù: "Non mi sono mai innamorata di una donna, ma le mie prime esperienze alla scoperta della sessualità sono state con una ragazza".

"Sesso garantito 4 volte a settimana". Jennifer Lopez insaziabile: i dettagli hard del contratto prematrimoniale





"Poteva andare diversamente - sottolinea confermando la sua attrazione per gli uomini -. Le persone suscitano in me sentimenti ed emozioni che prescindono dal loro genere. Per esempio, quello che mi attrae di un uomo non è tanto il suo lato maschile, ma quello femminile. Non ho alcun bisogno della rappresentazione stereotipata del maschio 'forte', delle persone mi colpisce piuttosto la fragilità". La scoperta della sessualità, però, non è mai scontata. Il fatto di aver avuto le prime esperienze con una ragazza "non mi crea problemi. A una certa età non si sa troppo bene che direzione prendere, è poi la vita a metterci sulla nostra strada. Ma la scelta non è così netta. Credo che in noi rimanga una certa ambivalenza".



Resta il valore assoluto dell'amore, "l'energia più potente". Un trait d'union in tutte le sue storie più importanti, da quella con Stéphane Sednaoui (da cui ha avuto la figlia Satheene, 20 anni fa) a quella con l'italiano (invidiatissimo dai suoi connazionali) Stefano Accorsi (padre di Orlando e Athena) fino all'ultima con il collega Louis Garrel, da cui poco più di un anno fa ha avuto Azel.

"Sì. mi masturbo. Quando...". Belen Rodriguez senza limiti e senza censura: Le Iene a luci rosse

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.