Le Iene, Bianca Guaccero sbrocca: "Quante ca*** su di me", chi asfalta con una sola frase

Adesso parla Bianca Guaccero, che negli ultimi tempi è stata al centro di molte polemiche. Alcune veramente eccessive. La Guaccero arriva a Le Iene e dice: “Caz…te su di me”. Punta il dito contro qualcuno, che sembra averla messo nel mirino. La Guaccero è protagonista di un monologo molto duro a Le Iene e che fa riflettere, nei giorni scorsi si è parlato del suo addio a Detto fatto (il programma di Rai2). Uno sfogo contro giornali e giornalisti che hanno "sparato" titoloni acchiappaclick. “Da qualche tempo qualcuno mi tormenta scrivendo sui giornali cose non vere su di me, utilizzando il trucchetto di un titolo sensazionalistico”, racconta. Ma se facciamo un passo indietro possiamo ricordare che alcuni siti hanno scritto che sarebbe stata “Cacciata da Rai Due”, “Fatta fuori”, Licenziata in tronco”.

Ora la conduttrice smentisce e lo fa con l'arma della parola. “Non è vero: nessuno strazio e nessuno mi ha mai cacciato da nessun posto. Sono una professionista, una donna che decide della sua vita, che prova a migliorarsi. Ho condotto un programma per quattro anni e ora volto pagina”, sottolinea. "Il rumore di fondo diventa pettegolezzo: ‘Sai che è stata cacciata dalla Rai, poverina è malata’”, continua ancora.

La Guaccero parla di una macchina del fango senza scrupoli che ha puntato il dito contro di lei, troppe volte. Cosa accadrà ora su Rai2? Secondo gli ultimi rumors, la Guaccero sarà arruolata a Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci (che in queste ore si è messa in moto per il cast). Ma anche questa è un'indiscrezione. Nulla di più.

