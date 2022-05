Hunziker-Trussardi, "lei ha cercato di farlo...". Rumors sugli affari: l'addio, solo ora si capisce tutto?

12 maggio 2022 a

Michelle Hunziker ha definitivamente archiviato Tomaso Trussardi. Dopo l'annuncio della separazione, la showgirl svizzera è stata pizzicata assieme al nuovo compagno, Giovanni Angiolini. Scatti, quelli a Parigi, che fanno pensare a un addio definitivo dall'imprenditore. Nemmeno le ricorrenze passate insieme, sembrano aver ricucito i rapporti tra ex. Eppure sia la Hunziker che Trussardi hanno deciso di coltivare la loro amicizia. Complici le due figlie, Sole e Celeste.

Ma non solo. Chi svela alcuni retroscena sulla ex coppia: la conduttrice di Striscia la Notizia è stata di grande supporto per Tomaso durante la loro lunga storia. Stando al settimanale, infatti, lei lo ha aiutato a emanciparsi dai doveri legati all'importante attività di famiglia. Al tempo stesso lui è stato vitale nel fare entrare la Hunziker all'interno della famiglia di imprenditori. La showgirl - si legge - avrebbe anche tentato di collaborare con il marchio di famiglia, offrendo punti e idee al marito.

Il problema? Secondo Chi il fantasma di Eros Ramazzotti. Con l'ex marito la Hunziker ha avuto alti e bassi, ma il loro è stato un grande amore che Michelle difficilmente riesce a dimenticare. "Non ho accennato a questa storia se non lievemente, parlando sempre dei miei sentimenti, perché è appena successo", sono state le parole della Hunziker in riferimento al silenzio sulla fine della storia con Trussardi. E ancora, al settimanale di Alfonso Signorini: "È un periodo da affrontare con amore sia per le bambine, sia per la persona che ho amato, difeso e rispettato e continuerò a farlo".

