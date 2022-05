Ambra Angiolini sotterra Allegri: dopo il ko con l'Inter... una foto clamorosa

12 maggio 2022 a

a

a

Dopo la sconfitta di ieri sera nel match Juventus-Inter finito 2 a 4, per Max Allegri non finiscono le brutte notizie. Sembrerebbe che la sua ex Ambra Angiolini l'abbia dimenticato completamente e abbia voltato pagina. Una relazione durata quasi cinque anni che è volta al termine proprio lo scorso ottobre. Il motivo? Non è stata data alcuna conferma dai due ma sembrerebbe a causa di un tradimento da parte dell'allenatore.

Ambra Angiolini, "questa volta tocca a lei": una bomba in tv, dove la vedremo

Ecco la foto del bacio con l'uomo misterioso:



Ma ecco che finalmente l'attrice e conduttrice ingrana la marcia e riparte da un uomo ancora misterioso al grande pubblico. Ambra è stata pizzicata dai paparazzi di Diva e Donna a Roma. I due amanti erano alle prese con un aperitivo condito da dolci effusioni e baci appassionati. Nella foto i due sembrano più felici che mai. Ecco che, una volta terminato l'happy hour, i due si dirigono verso la casa di lei.

Calcio: Agnelli, 'progetto Allegri molto valido e di lungo periodo'



I paparazzi li hanno seguiti fin lì sotto e hanno visto la galanteria dell'uomo misterioso, il quale ha aiutato la Angiolini con le casse dell'acqua minerale. Al momento Ambra non si è espressa su questa nuova conoscenza. D'altronde lei è sempre stata molto riservata anche sulle sue passate relazioni. Chissà quindi se usciranno prima o poi allo scoperto o se invece vorranno vivere la loro relazione in pace lontano dai riflettori.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.