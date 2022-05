Striscia la Notizia, "allora si tromb***". Agguato della valletta a Paolo Bonolis, Mediaset: "Ci dissociamo"

05 maggio 2022 a

a

a

"Il suon della trombetta": con queste parole Paolo Bonolis ad Avanti un altro, la trasmissione in onda su Canale 5, ha invitato la valletta della serata a mandare la pubblicità. Peccato che la signora non abbia capito quello che il conduttore le stava chiedendo e quindi ha detto: "Allora si trom**!". A quel punto è calato il gelo in studio, seguito da uno stupore generale. Sconvolto anche il presentatore. La scena è finita inevitabilmente al secondo posto della seguitissima rubrica di Striscia la Notizia, "I nuovi mostri".

"Dove te lo infilo". Striscia la Notizia, ricordate gli agghiaccianti insulti alla Hunziker? Altro orrore | Guarda

"La valletta dovrebbe lanciare la pubblicità ma sembra più lanciata su Bonolis", dice Michelle Hunziker nel servizio del tg satirico. Dopo la battuta della signora, gli autori della trasmissione, sempre presenti in studio, si sono affrettati a dire: "Ci dissociamo", "Oddio". Ma il conduttore ha ironizzato sulla situazione dicendo: "Macché ci dissociamo, annamo tutti a Santo Domingo". "Bonolis doveva aspettarselo, si sa che i valletti di Avanti un altro sono tutti un po' suonati", ha chiosato la Hunziker.

La rubrica "I nuovi mostri" di Striscia la Notizia, qui il video

Incidente in diretta: Alessandro "evirato" all'Isola dei famosi. Tutti sconvolti: addio pene? | Video

Nella classifica sul meglio del peggio della tv, invece, al primo posto c'è l'ormai famosa mucca che si intromette durante il collegamento della giornalista di TG2 Post. E non solo: nella rubrica ci finiscono anche un "infortunio" sfortunato all'Isola dei Famosi e la performance di Flavia Vento che fa impallidire Ambra Angiolini.

Michelle Hunziker accavalla le gambe, occhio a Gerry... Regia a luci rosse, visioni proibite a Striscia | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.