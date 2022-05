Letizia di Spagna, la regina dà scandalo: vestito estremo e... lì sotto si vede tutto

Francesco Fredella 13 maggio 2022 a

Ama osare. Rompe la tradizione indossando un abito cut-out, molto audace. E tutto fa pensare a Lady D con il revenge dress. Ma erano altri tempi, oggi tutto va più veloce e quindi la regina Letizia di Spagna decide di rivoluzionare il dress code di corte. Tutto in una sola apparizione a Valencia, il suo abito fucsia cut-out del brand spagnolo Cayro costa "appena" 61,90 euro. Una cifra che potrebbero permettersi tutti, quindi molto diverso dal solito.

Il suo arrivo a Valencia in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, fa scalpore. Con il busto scoperto si notano gli addominali perfetti: Letizia, dicono i ben informati, è sempre attenta alla cura del corpo. Certo, una reale con gli addominali in bella vista, forse, è un caso che non ha precedenti. E così l'abito che fa subito il giro della Rete: maniche a sbuffo strette ai polsi, scollatura a girocollo e un anello che unisce le due parti. Insomma, una nuova moda lanciata da Letizia di Spagna che con un colpo di dress code lascia tutti senza parole.

Il motivo? È semplice: una regola vuole che le reali non mostrino mai la pelle del proprio corpo. Si tratta di una norma che Letizia ha ampiamente superato. Come già raccontato, prima di lei ci pensò Lady Diana con il suo “revenge dress”, indossato nel 1994. Con quell'abito Diana scardinò le regole. La principessa del popolo, secondo i tabloid inglese, volle vendicarsi di un tradimento (presunto) del principe Carlo. Il loro matrimonio era già finito da tempo. Poco dopo sarebbe morta in Francia nel tentativo di sfuggire ai paparazzi. Un terribile incidente d'auto.

