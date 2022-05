Valentina Ferragni alle Hawaii, bikini e Lato B scultoreo

14 maggio 2022 a

Una vacanza in Paradiso per dimenticare, almeno per qualche giorno, i guai di salute. Valentina Ferragni ha tenuto informati i fan e i follower di Instagram pubblicando a cadenza quotidiana foto, video, post e Stories delle sue vacanze alle Hawaii, in coppia con il compagno Luca Vezil.

La sorellina di Chiara Ferragni, operata nei mesi scorsi per una forma di tumore alla pelle (e fortunatamente guarite), qualche giorno fa sempre sui social si era sfogata per esami del sangue resi difficoltosi da qualche problema con le sue vene: "Purtroppo - scriveva una decina di giorni fa - ho scoperto che tutti gli esami che avevo fatto l’anno scorso (in cui mi si diagnosticava la insulino-resistenza) sono fallati e praticamente nulli (non entro nel dettaglio perché è una tematica molto lunga e non molto bella). Quindi ora dopo un anno rifaccio tutti gli esami e speriamo di non avere nulla".

Sbrigate le incombenze sanitarie e quelle lavorativa (era poi scesa a Roma per sponsorizzare la sua linea di gioielli), la Ferragni junior si è potuta dedicare all'amore: con il balestrato Luca è volata alle Hawaii, oltre 20 anni dopo il primo viaggio, da bambina con tutta la famiglia. E su Instagram tra una foto in bikini alle cascate (con Lato B "scultoreo" in primo piano), una in spiaggia e tante foto di coppia, anche il confronto tra Valentina oggi e la Valentina del 1996. "Ma quanto eri e sei bellinaaaaa",è il commento con "gli occhi a cuore" di Vezil. Come dargli torto?

