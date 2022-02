Valentina Ferragni si dà alla pole dance: acrobazie mezza nuda sul palo, roba da bollino rosso

12 febbraio 2022 a

Valentina Ferragni ora si dà alla pole dance e in una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram si mostra mentre compie le acrobazie sul palo indossando solo un completino intimo nero. "Cercherò di spiegare in poche storie il perché di questo sport. Spoiler: non ce la farò mai", annuncia la sorellina della più famosa Chiara.

"Mi sono approcciata a questo sport a novembre 2019", racconta ancora Valentina Ferragni ammettendo di essersi vergognata per lungo tempo. "Dopo sei o sette anni che sognavo di provare questo sport! Perché non l'ho provato prima? Non lo so", osserva ancora la sorella della influencer italiana più famosa del mondo. "Non mi sentivo a mio agio, avevo ansia a farmi vedere così", confessa, "e soprattutto avevo paura di quello che potesse pensare la gente".

L'errore, conclude quindi Valentina Ferragni, è stato quello di avere paura dei pregiudizi della gente e dei fan. "Mi sono fatta influenzare e non l'ho provato prima. Tornassi indietro lo avrei iniziato 10 anni fa" e inserisce anche una faccina che piange.

Ora però Valentina ha preso coraggio e consapevole di sé stessa e della propria femminilità si è mostrata mentre volteggia sul palo.

