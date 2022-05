Valentina Ferragni, tumore maligno e "diagnosi sbagliata": l'ultimo dramma

Francesco Fredella 03 maggio 2022 a

Fiato sospeso in casa Ferragni. Dopo quello che accaduto a Fedez, sottoposto ad un delicato intervento chirurgico nelle scorse ore, arriva la notizia sulla sorella di Chiara, che si chiama Valentina Ferragni. Adesso aggiorna i fan su alcuni controlli medici a cui si è sottoposta. “Tematica non bella, tutto da rifare”, scrive la sorella dell'influencer più forte di sempre.

L'aggiornamento avviene, come sempre, via Instagram attraverso i suoi milioni di followers. Ma prima facciamo un passo indietro: Valentina Ferragni aveva rivelato di essersi dovuta sottoporre ad un’operazione chirurgica per rimuovere un tumore maligno. Sembrava qualcosa di serio ed è stato necessario un intervento chirurgico. Ora, la sorella di Chiara Ferragni si è sottoposta a controlli di routine. “La costanza nel curarlo tutte le sere con la crema e il cerotto, nel mettere sempre la crema protettiva 50 su tutto il viso e nel non espormi al sole (sempre col cappello) ha fatto in modo che sia praticamente invisibile ormai”, commenta sui social.

Ma, a quanto pare, Valentina Ferragni soffre di un altro disturbo. Ad inizio aprile aveva raccontato di soffrire di insulinoresistenza, una patologia che può portare al diabete mellito di tipo 2. Dopo una serie di controlli, i medici le hanno confermato che la prima diagnosi sarebbe stata non corretta. “Gli esami in cui mi si diagnosticava l’insulinoresistenza sono fallati e praticamente nulli (non entro nel dettaglio perché è una tematica molto lunga e non molto bella”, scrive ancora la Ferragni. Insomma, sui social, nelle prossime ore, potrebbe tornare a spiegare per bene quello che è successo.

