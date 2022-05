Charlene di Monaco "trasportata in ospedale d'urgenza"? Il dramma nascosto

18 maggio 2022 a

Charlene di Monaco ancora al centro del gossip. Sulla moglie del principe Alberto non si fa che vociferare. In particolare nel mirino ci è finito lo stato di salute della principessa. Proprio mentre il marito ha voluto portare i figli Jacques e Gabriella a Disneyland Paris da solo, è emersa una nuova e inquietante rivelazione: una crisi epilettica. Secondo la rivista sudafricana You, nel maggio 2021, quando era in Sud Africa per curare una brutta infezione a naso, gola e orecchie, Charlene è stata trasportata d'urgenza in ospedale.

A Durban, erano le voci ufficiali, sarebbe stata curata dopo essere crollata. Oggi però arriva un'altra verità: la principessa aveva subito un attacco epilettico poche settimane dopo l'operazione. La pubblicazione cita una fonte che afferma che l'attacco è avvenuto dopo la sua "operazione particolarmente estenuante" e dopo essersi spinta troppo forte. I rumors sull'ex nuotatrice prendono di mira anche la sua vita privata.

È sempre più frequente l'ipotesi che lei e Alberto siano separati. Addirittura, stando a un magazine francese, il principe pagherebbe la moglie (o ex) per farsi vedere in pubblico con lui. Che sia vero? Certo è che al momento la principessa si starebbe preparando a presenziare al prestigioso Festival di Cannes, iniziato proprio ieri 17 maggio.

