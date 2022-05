Sophie, "trema la spina dorsale": il dramma, dove si incastra il vibratore. Ecco la radiografia

19 maggio 2022 a

Una donna, suo malgrado, è diventata virale su TikTok per un disastroso incidente avvenuto mentre si "dilettava" con un vibratore, che le è rimasto incastrato nel lato B. Tutto vero, come dimostra la radiografia che in poche ore è rimbalzata un po' ovunque online. La ragazza, come scrive il Daily Star, si chiama Sophie e ha scelto lei in prima persona di rendere pubblica la vicenda: "Ho un vibratore incastrato nel cu***". Così condividendo un video corredato da foto.

E il video ha raccolto più di 145mila "mi piace" a tempo record. La giovane, 27 anni dell'Essex, Regno Unito, ha spiegato la dinamica del peculiare incidente: "Era acceso quando lo ho applicato e ha continuato a ronzare, non so quante ore sia durato, è successo mentre i miei figli erano a letto". E ancora, Sophie spiega: "Ho telefonato ai soccorsi per chiedere consiglio e loro volevano inviare i paramedici, ma ho rifiutato perché non sarei potuta andare all'ospedale fino al mattino".

Un racconto assurdo, ma tant'è: "Ho cercato di dormire, ma era difficile perché il vibratore mi ronzava sulla spina dorsale. Però mi sono addormentata e quando mi sono svegliata era spento, credo si fosse scaricata la batteria". Ma il gingillo era incastrato: dunque Sophie è volata al pronto soccorso dove è stata sottoposta ai raggi X. Poi, i tentativi di ripescaggio: due volte con le mani, ma falliti. "L'unica opzione era rimuoverlo chirurgicamente" E così, "mi sono subito sottoposta all'intervento". Al risveglio, Sophie ha trovato il vibratore di fianco a lei, in un sacchettino. E insomma, disavventura finita. La prossima volta a dilettarsi in tal modo ci penserà due volte...

