Roberto Esquivel Cabrera, il superdotato da record: ecco... il più lungo al mondo, foto estreme

19 maggio 2022 a

a

a

Pretende un posto nel Guinness World Records, Roberto Esquivel Cabrera. L'uomo vanta infatti il pene più lungo al mondo con dimensioni che arrivano a 18.9 pollici, ossia più di 48 centimetri. Per sua sfortuna il "talento" di cui è dotato non vanta ancora un titolo, ma non è escluso che un riconoscimento possa presto arrivare. Intanto sulle dimensioni del messicano è in corso un dibattito: alcuni credono che sia il suo prepuzio a essere grande e non il suo pene.

Ilona Staller, "una notte di sesso con Putin". Le parole (e la foto) che scatenano il caso | Guarda

In ogni caso quella di Cabrera non è una vita semplice. Il 52enne ha detto di essere disperato. Sebbene molti uomini desidererebbero aver qualche centimetro in più proprio lì, Roberto afferma di non poterne davvero più di quel peso che è costretto a portarsi sempre dietro. Per non parlare poi della "sorpresa" che rischia di terrorizzare le donne.

Demi Moore e il fallo gigante, proprio quello: la foto-scandalo da Parigi, vietatissima ai minori | Guarda

Prima di lui era stato Jonah Falcon, signore di origini inglesi, ad annunciare al mondo intero di avere il pene più grande in assoluto. L'uomo vanta un membro dalla misura di 13,5 pollici quando è eretto e 8,5 pollici quando è a riposo. Falcon afferma persino di essere stato fermato per strada a causa della sua virilità. Una volta, addirittura, è stato controllato da alcuni uomini dalla sicurezza dell'aeroporto che hanno notato il pacco "sospetto".

Sesso orale col pompelmo, il massimo del piacere: come fare, segreto (piccante) svelato

Qui le immagini di Roberto Esquivel Cabrera, l'uomo con il pene più lungo del mondo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.