Justine Mattera così in cucina: microslip e nient'altro: la foto da bollino rosso

Justine Mattera è in cucina e indossa soltanto un micro slip di pizzo bianco. Nient'altro. Per il resto è praticamente nuda con un braccio posizionato in modo da coprire al minimo il seno. La showgirl americana si mostra di profilo, appoggiata al lavandino con il suo scultoreo lato b. I capelli sono sciolti e lo sguardo basso.

Lo scatto è stato pubblicato da Justine sul suo profilo Instagram e ovviamente ha fatto impazzire i suoi follower che l'hanno riempita di cuoricini e commenti. "Parto per un weekend di presentazioni e poi la gara di triathlon domenica. Bici, casco, tacchi, tacchetti, muta, bikini, casco,occhiali da sole, da bici, occhialini…. Secondo me dimentico qualcosa…", annuncia.

"Che bellissimo risveglio sarebbe trovarti così sei stupenda", scrive uno. "Ma quanto sei sensuale Justine, fantastico questo scatto", aggiunge un altro. "Bel mix di dolcezza e sensualità", osserva un fan. "Mica andrai in mutande, magari almeno un paio di pantaloni e una t-shirt. Buon weekend di gare".

E in effetti Justine è bellissima. Il tempo non sembra affatto lasciare segni su di lei. A 51 anni è sempre attraente e ha un fisico perfetto, tonico, da far invidia alle colleghe più giovani.

