Martina Colombari e la follia di Costacurta: "Il raptus con un suo amico per conoscermi"

25 maggio 2022 a

a

a

Martina Colombari si confessa. L'ex Miss Italia per eccellenza parte degli esordi a Riccione, sua città natale: "Siamo una famiglia precoce, mia mamma mi ha avuta a 17 anni, io a 16 avevo una corona da Miss in testa. Tutto ha avuto indubbiamente una accelerata pazzesca". Per lei, da sempre bellissima, la bellezza è solo un punto di partenza: "Sono cresciuta nel Paese dei balocchi: quando iniziavano le giornate di sole mia mamma mi veniva a prendere con i panini e andavamo in spiaggia a fare i compiti. Ma d'estate la vedevo scomparire: tornava a casa dal ristorante alle dieci di sera". Poi è arrivato il successo e il trasferimento a Milano.

"Vaccinata con il Covid". Martina Colombari positiva: il racconto dopo aver ricevuto le due dosi

All'inizio non tutto è stato semplice. Complice la sua definizione di "modella", di "reginetta di bellezza": "Alle cene - confessa a Repubblica - non mi rivolgeva la parola nessuno: tornavo a casa e piangevo. Con il lavoro che ho fatto su me stessa non accadrebbe più. Me ne fregherei". La svolta è arrivata con Billy Costacurta. Il marito, ex difensore e oggi dirigente sportivo, ha fatto il primo passo: "Siamo insieme da 26 anni. Ci siamo conosciuti al telefono: stavo parlando con un amico comune, Piero, e Billy quando ha saputo che dall'altra parte c'ero io gli ha strappato di mano la cornetta. Da tempo voleva conoscermi". Anche in quell'occasione gli esordi non furono semplici: "Si stava separando e i primi anni che frequentavo San Siro le altre mogli neppure mi salutavano: ero quella che arrivava dopo e per giunta famosa. Forse anche il mio essere un po' asburgica, precisina, non creava empatia". Dalla loro unione è nato Achille: "È arrivato quando meno ce lo aspettavamo, avrei voluto un altro figlio, ma non è arrivato. Ho pensato a un affido, questa estate vorrei portare un bambino ucraino a Riccione".

Martina Colombari positiva al Covid. "Vaccinata due mesi, eppure...". Addio olfatto, le sue condizioni

Ma prima di Costacurta c'è stato un altro storico amore nella vita della Colombari. Stiamo parlando di Alberto Tomba. Con lui, ex sciatore alpino, i rapporti sono ottimi: "Ci siamo visti anche pochi mesi fa a Milano Marittima assieme alla sua mamma. Ogni tanto mi manda la geolocalizzazione e devo capire da quello se si tratta di un luogo dove eravamo stati insieme o un posto dove vive una persona che conosciamo. Io però ho pochissima memoria e lui ci rimane male".

"Se ci avesse provato con me...". Martina Colombari spudorata: il vip che ha perso l'occasione della vita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.