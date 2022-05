"Mi pagano per sedermi lì, nuda": chi è questa ragazza e come ha fatto a diventare ricca (nonostante il dolore)

25 maggio 2022 a

Ari è una bella ragazza che dal nulla si è inventata un lavoro molto redditizio, ma anche piuttosto “pungente”. Amando fare giardinaggio e passare il tempo all’aria aperta, questa ragazza un bel giorno ha deciso di abbandonare i suoi due lavori da cameriera per guadagnare soldi vendendo contenuti bollenti su una piattaforma di streaming per adulti. Intervistata dal Mirror, Ari sostiene di aver guadagnato oltre 50mila euro da quando ha aperto un canale su Fanvue, soddisfacendo richieste molto specifiche dei suoi abbonati.

“Letteralmente ogni volta che c’è il sole mi troverete in giardino - ha dichiarato al Mirror - amo la vita all’aria aperta e adoro prendere il sole, ma può diventare un po’ noioso, quindi ho pensato di iniziare un nuovo hobby”. E così piano piano ha preso la mano con il giardinaggio: quando si è resa conto che i suoi fan si divertivano a vederla lavorare in giardino, Ari ha capito che questa passione poteva farle guadagnare qualche soldo. E così ha iniziato a ricevere sempre più richieste di contenuti relativi al giardinaggio.

A un certo punto, però, le richieste si sono fatte sempre più spinte: c’è chi voleva vederla nuda o fare cose stravaganti, allora la ragazza ha girato la cosa a suo favore. Tra le richieste a pagamento più folli, quella di sedersi sulle ortiche. Un lavoro “doloroso”, non c’è che dire: “Non importa quante volte lo faccio, fa sempre molto male. Dopo devo sedermi sul ghiaccio, altrimenti non sono in grado di sedermi per ore”.

