Britney Spears completamente nuda, "rosso sangue": la foto estrema

Britney Spears preoccupa i fan. La cantante pubblica nuovamente una foto completamente nuda. A coprirla solo le mani e uno sticker a forma di cuore. Britney si mostra così su Instagram vicino alla doccia. A differenza però degli altri scatti, l'artista americana, pubblica uno strano messaggio: "Non è la stessa foto... questa è la foto del cuore rosso sangue!!!" consigliando inoltre ai follower di proseguire per vederne un'altra di lei in bikini con il cane che giocano sulla spiaggia: "Io e Sawyer a bocca aperta".

A cosa si riferisca il messaggio non è dato sapersi. Certo è che i suoi tanti ammiratori sono molto preoccupati. Qualche giorno fa la Spears aveva annunciato la perdita del piccolo che aspettava assieme al compagno: "Questo è un momento devastante per qualsiasi genitore. Forse avremmo dovuto aspettare per annunciare fino a quando non fosse passato più tempo, tuttavia eravamo eccessivamente entusiasti di condividere questa splendida notizia".

Da lì la richiesta di tutelare la loro privacy. E l'ultima foto pubblicata sui social sembra proprio riferita a questo difficile periodo. Altro giallo è anche il matrimonio. Nonostante la cantante abbia ammesso di essere vicina al matrimonio, rimane un mistero la data. Che sia saltato?

