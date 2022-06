Mauro Icardi, dove fa pipì e chi lo guarda da vicino: il video della vergogna

01 giugno 2022 a

a

a

Mauro Icardi osservato. Il giocatore argentino era in vacanza con la moglie Wanda Nara, quando ha sentito la necessità di fare pipì. Fin qui nulla di male se non fosse che l'attaccante del Paris Saint-Germain è stato ripreso in un video poi diffuso su Instagram e che al suo fianco c'era niente di meno di un gorilla. Icardi ha deciso di festeggiare con la moglie i sette anni di matrimonio con un viaggio in Ruanda.

Wanda Nara, l'attico da 5 milioni di euro a Milano? Indiscrezioni: come ha "punito" Mauro Icardi dopo le corna

Un'esperienza avventurosa che i due hanno raccontato attraverso i social. Il viaggio in Africa sarebbe un modo per lasciarsi alle spalle le tante e scomode voci dei mesi scorsi. Prima il triangolo con China Suarez, poi le indiscrezioni sulla guardia del corpo avvicinata dalla Nara. A far riappacificare i due, una volta per tutte, sarebbe stata una lettera di lui.

Wanda Nara, foto da bollino rosso: le curve "debordano". E occhio al dettaglio: si scatena il delirio | Guarda

Oltre alle scuse il calciatore ha scritto a Wanda: "Grazie per tutto quello che abbiamo fatto. Grazie per le due figlie che mi hai dato. Grazie per avermi dato il supporto di cui avevo bisogno e scusa per essere la ‘m***a' che sono e aver perso tutto per un errore. Spero che tu sia felice, te lo meriti, e se non è al mio fianco troverai dove stare".

Wanda Nara, hackerato il profilo Instagram: un terremoto, spuntano "cose" privatissime | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.