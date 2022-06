Belen Rodriguez, un'esplosione di erotismo: cosa spunta dagli slip, gli italiani impazziscono

05 giugno 2022 a

Domenica, il giorno delle meraviglie. E tra queste, inutile negarlo, spicca in posizione d'onore Belen Rodriguez. Una domenica caratterizzata da temperature "bestiali", che stanno colpendo un po' in tutta Italia. E la showgirl argentina dà il suo personalissimo contributo nell'innalzare ulteriormente la metaforica colonnina di mercurio.

Già, perché Belen ha deciso di mostrarsi su Instgram in bikini, così come potete vedere nello scatto qui in calce. Un capo della sua linea, coloratissimo e drammaticamente seducente. Anche perché dagli slip spunta un tatuaggio che rende la foto di Belen Rodriguez ancor più irresistibile...

