Kate Middleton gela Meghan Markle: cosa le è uscito di bocca e come è stata ripresa

Il Giubileo di Platino non ha aiutato la famiglia reale a dimenticare i litigi. Dalle immagini dei festeggiamenti per i 70 anni della Regina Elisabetta si vede una Kate Middleton disgustata. La moglie del principe William, che non ha mai sopportato Meghan Markle, al suo arrivo avrebbe esclamato "Oh my God". Il motivo? Forse il cappello esagerato della moglie di Harry. In ogni caso tra le due coppie non c'è stato alcun incontro ravvicinato. Anzi, tutto sarebbe stato calcolato perché nei tempi di ingresso e di uscita dalla chiesa i Sussex e i Cambridge non si incontrassero mai.

Solo venerdì scorso i duchi "ribelli", ora residenti negli Stati Uniti, sono stati immortalati insieme al resto della famiglia nella cattedrale di St Paul. Insomma, i soliti malumori. Proprio questa potrebbe essere la ragione di uno stato di "malessere" avvertito da Elisabetta II. La Regina ha disertato quasi tutte le celebrazioni, passando il sabato davanti alla tv, a guardare il Derby di Epsom.

"La regina ha apprezzato molto la parata di oggi, ma ha accusato un certo disagio. In considerazione del viaggio e delle attività richieste per partecipare domani al National Service of Thanksgiving presso la cattedrale di Saint Paul, Sua Maestà con grande riluttanza ha deciso di non partecipare", era stata la nota con cui la sovrana si congedava dal suo popolo.

