Heather Parisi finisce di nuovo nella bufera: "Deve pagarmi"

08 giugno 2022 a

a

a

Una disputa che non da segni di resa quella tra Heather Parisi e il suo ex agente Lucio Presta. Quest'ulitimo ha accusato la sua ex cliente, su Twitter, di non aver rispettato, dopo la causa di diffamazione intentata dalla sua famiglia nel 2017, le sentenze a suo carico e soprattutto di non aver pagato i danni e le spese della causa.

"Dopo Heather Parisi un'altra eminentissima collega". Roberto Burioni, chi finisce nel mirino: è bufera

La faida è iniziata nel 2017, nel momento in cui i canali Rai decisero di non trasmettere il film Blind Maze di Heather Parisi, è proprio dopo questo episodio che la show girl decise di mollare l'agenzia di Presta Arcobaleno Tre. Come se non bastasse, la Parisi pubblicò anche dei post piccanti sulla sua esperienza, riferendosi in particolar modo a NemicAmatissima. Il figlio di Lucio, Niccolò Presta, non accettò la diffamazione da parte della showgirl, che riguardava anche la sua famiglia, e decise di intentare una causa contro di lei andata avanti per anni.

"Gattamorta, quando sono arrivata alle mani". La Cuccarini svela tutto: Parisi e Martines, il più inconfessabile dei racconti

Ecco il tweet di Lucio Presta:

“Heather Parisi ricordo che il tribunale 1° grado ti ha condannato sia per diffamazione nella causa con me, che per illecita pubblicazione di immagini con me e i miei figli al pagamento dei danni e delle spese, ma non hai rispettato le due sentenze pagando. Ti nascondi ad HongK?”. Questo il tweet di Lucio Presta che ha spopolato sui social.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.