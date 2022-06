Jennifer Lopez, un abito estremo sul red carpet: tutti fermi per lei, sapete perché?

09 giugno 2022 a

Jennifer Lopez non sembra cedere per nulla al passare del tempo. E infatti la super-star ha sfoggiato ancora una volta il suo fisico scultoreo sul red carpet del Tribeca Film Festival per la prima del suo documentario sulla sua vita Halftime.

La 52enne è più in forma che mai con un fisico tonico che ha lasciato vedere quasi... per intero. Tutta "colpa" dell'abito ultra-sexy, che con la complicità delle trasparenze permetteva di vedere scorci "proibiti". JLo sembra protagonista una vera e propria seconda giovinezza, insomma fa ancora invidia alle 20enni. A tal proposito, per certo a tenerla "viva e giovanissima" un ruolo lo gioca la love story con Ben Affleck, con il quale convolerà presto a nozze. Per non parlare della carriera in perenne ascesa e alla quale ha da sempre dedicato tutta sé stessa.

Ecco l'abito osè scelto da JLo:



Il documentario racconterà appunto la sua vita, dai momenti più bui a quelli di grande successo. JLo è emersa e si è affermata nonostante le difficoltà. La sua è la classica storia da film americano, quello della bella ragazza che nasce e cresce nel quartiere sbagliato del Bronx, uno di quelli che ti trascina giù se non trovi un motivo per resistere e uscirne. JLo quel motivo lo ha trovato nella danza. Con il passare del tempo nel suo quartiere natale è diventata un modello da seguire, una ragazza che ce l’ha fatta. Da lì in poi il resto è storia.

