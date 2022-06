Melissa Satta, Boateng si sposa con Valentina ma... "Sfregio alla ex", occhio a queste foto

12 giugno 2022 a

a

a

Il colpo basso di Kevin Prince Boateng a Melissa Satta. Forse inevitabile, ma pur sempre un colpo basso. Il 35enne calciatore tedesco di origini ghanesi, ex di Milan e Barcellona (oggi tornato in patria, in forza all'Hertha Berlino), si è sposato con Valentina Fradegrada, splendida imprenditrice e campionessa di arti marziali di 30 anni. Una cerimonia romantica e suggestiva a Radicondoli, borgo sulle colline senesi. Evento "intimo", per quanto lo può essere comunque un appuntamento glamour: hanno partecipato un centinaio di invitati e le foto sono state pubblicate in esclusiva su Instagram dal profilo di Vanity Fair. A dirigere la cerimonia, molto elegante, un esperto del settore come Enzo Miccio.

"Quel dolore resta per sempre". Melissa Satta vuota il sacco, colpo bassissimo di Boateng: perché è finita (davvero)

Una particolarità: Boateng e Valentina hanno deciso di estendere l'invito alle nozze anche ai fan, in maniera molto originale: i più curiosi potevano assistere alla cerimonia accedendo alla realtà virtuale del Metaverso, acquistando un token NFT, alla modica cifra di 50 euro a testa. Tutto molto bello, certo, ma i più critici non hanno potuto non sottolineare come Boateng, di fatto, abbia dimenticato la sua storica ex Melissa Satta. La celebre velina di Striscia la notizia è la madre di suo figlio Maddox e proprio per il bimbo i due si erano riavvicinati, a sorpresa, dopo la prima separazione per poi dirsi addio definitivamente a fine 2020.

La Satta ora ha una nuova relazione, con l'imprenditore Mattia Rivetti, ma sui social non mancano le critiche al Boa: i più sognatori (o pettegoli) gli rinfacciano di aver accelerato troppo i tempi con la neo-sposa (conosciuta appena un anno fa, nell'agosto 2021). E c'è chi avrebbe gradito un pensiero, almeno sui social, proprio per Melissa. Forse, francamente, esagerato.

Melissa Satta, la furia di Boateng: "Perché è finita". Corna? "Non si poteva andare avanti"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.