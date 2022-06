Arisa irriconoscibile, com'è oggi: una clamorosa trasformazione

25 giugno 2022 a

Arisa irriconoscibile. La cantante ha dato il via a un nuovo, l'ennesimo, cambio di look. A testimoniarlo alcune foto su Instagram che lei stessa ha condiviso. Negli scatti la si vede in viaggio a Berlino con i capelli corti e sbarazzini, occhiali tondi e verdi e un vestitino cortissimo nero. Insomma, l'artista ha detto addio alle lunghe extension ed è tornata ai suoi capelli naturali.

Non solo, perché rispetto a qualche hanno fa la cantante è dimagrita moltissimo, tanto da sembrare quasi un'altra persona. "Chirurghi e medici estetici sono diventati i miei confessori - aveva detto tempo addietro -, pensavo che se fossi diventata più bella la gente mi avrebbe amata di più, che avrei trovato l’amore della mia vita e che sarebbe stato tutto più facile per me con amici e lavoro. Guerre infinite coi miei capelli e tempo perso che non torna più.Io lo so che non sono bella come le tipe che vedo sui giornali e sui social, ma non voglio che sia più un mio problema".

Da qui l'invito di Arisa ad amarci per quelle che siamo. Complice della sua sicurezza, anche l'esperienza a Ballando con le Stelle, il talent di Rai 1 che l'ha vista addirittura vincere.

