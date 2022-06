Chiara Ferragni senza nulla sopra: la foto estrema che sfida la censura

26 giugno 2022 a

Chiara Ferragni fa ancora parlare di sè e lo fa con una foto a dir poco provocatoria. L'influencer, che ha sempre detto di poter fare quello che meglio crede con il suo corpo, ha pubblicato uno scatto clamoroso. Su Instagram, in occasione della festa di Radio Deejay che ha visto sul palco anche Fedez, Tananai e Mara Sattei con la loro "La dolce vita", l'imprenditrice digitale ha indossato una maglietta molto particolare. L'indumento infatti aveva le maniche lunghe e un girocollo con stampato sopra il suo corpo nudo.

In sostanza era visibile a tutti il suo décolleté. Non solo, perché la Ferragni ha poi voluto pubblicare diverse foto di lei senza vestiti, ma - evitando la censura - con la parte di sopra oscurata. Inutile dire che sotto al post sono piovuti tantissimi commenti, tra chi però si complimentava e chi invece la criticava.

Già qualche giorno fa una sua immagine con un paio di pantaloni molto particolari aveva scatenato i fan. "Troppo volgari", era stata la critica di diversi. Il motivo? I pantaloni non coprivano proprio nulla, lasciando intravedere tutto. Eppure l'influencer l'aveva fatto apposta, lanciando una chiara lezione agli odiatori del web. Insomma, la Ferragni non smette di far discutere.

