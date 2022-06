Sabrina Ferilli in costume da bagno, la foto a 57 anni da togliere il fiato

27 giugno 2022 a

Sabrina Ferilli bella come non mai. Prima del ritorno in tv la showgirl si prende qualche giorno di pausa. L'attrice, poco presente sui social, ha comunque voluto tenere aggiornati i propri ammiratori con uno scatto acqua e sapone. Nella foto scattata in Croazia, l'attrice si mostra in costume da bagno, mentre si trova su una barca in mezzo al mare. I lunghi capelli mori sembrano essere semi raccolti e bagnati. Ancora una volta l'attrice preferisce mostrarsi così com'è, senza trucco.

Come tante altre, la showgirl è intervenuta contro il body shaming su Vanessa Incontrada: "Per noi personaggi pubblici è così. Se ti fotografano in una spiaggia poco puoi fare, se non affidarti al tatto di chi pubblica. Ho sempre pensato che non me ne fregava niente e devo dire che ho lasciato queste cose nell'ambito del faceto" ha commentato.

Intanto la Ferilli è a un passo dal tornare il prossimo autunno nello studio di Tu si que vales a fianco di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Ma non solo, perché l'attrice tornerà anche in Rai dopo ben 10 anni. Ad attenderla la fiction "Gloria". Qui interpreterà il ruolo di un'attrice anni Novanta.

