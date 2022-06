Michelle Hunziker, lo "sfregio" a Trussardi: il video che lo ha fatto sbroccare

27 giugno 2022 a

a

a

Michelle Hunziker è tornata tra le braccia di Giovanni Angiolini. La showgirl svizzera infatti è arrivata a Poltu Quatu, in Costa Smeralda e ha postato sul suo profilo Instagram un video del posto dove si trova e dove si vede sul terrazzo una enorme Iacuzzi vista mare. Da parte sua il bel medico ed ex gieffino Giovanni Angiolini ha pubblicato un filmato con alcune pietanze e un tavolo vista mare pure quello. Il dottore scrive anche: "Un po' di coccole". Ovviamente il riferimento deve essere alla Hunziker che finalmente è tornata in Sardegna per riabbracciarlo.

"Meglio il silenzio". Da Tomaso Trussardi una replica al vetriolo a Michelle Hunziker? Volano stracci

Saranno questo video di Michelle e quello di Giovanni ad aver scatenato l'ira di Tomaso Trussardi? L'ex marito della Hunziker infatti ha scritto, sempre sui social: "A volte la miglior musica è il silenzio, diciamo". È quanto si vede in una delle sue stories dove su sfondo nero ha scritto in bianco le parole della canzone Miserere di Luciano Pavarotti e Zucchero. Un'altra ipotesi è che Tomasi si sia invece arrabbiato non per la nuova storia d'amore di Michelle con il medico ma la ritrovata intesa tra la Hunziker ed Eros Ramazzotti con il quale la showgirl appare nella sua ultima clip musicale insieme alla loro figlia Aurora Ramazzotti.

"Mai vista così": la foto di Kate che sconvolge il mondo, come si è conciata | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.