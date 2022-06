Sabrina Salerno in mare con la camicetta? Ecco il risultato (vietatissimo ai minori)

27 giugno 2022 a

Cinquantaquattro anni e non sentirli. O meglio, portarli divinamente. Come e forse meglio di una meravigliosa ragazza di vent'anni. Semplicemente... Sabrina Salerno, la procace showgirl che anima un seguitissimo profilo Instagram laddove scatto dopo scatto, video dopo video, racconta la sua vita.

E uno degli ultimi video - accompagnato da Walk on the wild side, il celeberrimo brano di Lou Reed - è un sunto della sua recente vacanza in Thailandia, tanto che in calce alle immagini, oltre a ringraziare gli amici, scrive "Mai pen rai", qualcosa che può essere tradotto con "non ti preoccupare", "non ci pensare".

Bene, e il video di cui stiamo parlando si apre con un'immagine semplicemente sensazionale. Eccola, Sabrina Salerno, nelle acque turchesi della Thailandia mentre si mostra con sguardo fisso in camera. A coprirla una camicetta bagnata che, con la complicità delle sue forme, offre a tutti i suoi seguaci su Instagram un'immagine semplicemente pazzesca...

