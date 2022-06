Michelle Hunziker, raptus di Giovanni: si abbassa e... proprio lì, una foto pazzesca

29 giugno 2022 a

Anche senza ufficialità dei diretti interessati, le foto non mentono: la storia tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini prosegue a gonfie vele. I due sono ancora insieme in vacanza, questa volta in Sardegna, dove per l'occasione hanno deciso di noleggiare un gommone. A immortalarli più uniti che mai, il settimanale Chi. Negli scatti si vede il medico chirurgo e la showgirl svizzera stesi, abbracciati e impegnati a scambiarsi tenere effusioni.

Ma non è tutto, in un'altra immagine si vede Angiolini baciare il fondoschiena di Michelle. Insomma, nessun dubbio sulla loro relazione. I due sono in Costa Smeralda, dopo che Michelle è stata con le figlie, Sole e Celeste, in vacanza in Romagna e poi con le amiche alle isole Eolie. In questi giorni non si è fatto che parlare della Hunziker. Il motivo? La videoclip del nuovo brano di Eros Ramazzotti.

Dopo anni la conduttrice ricompare a fianco dell'ex marito. Con lei la figlia Aurora. Proprio loro avrebbero scatenato la reazione di Tomaso Trussardi. L'imprenditore, dopo aver letto alcune dichiarazioni delle due, ha lanciato una chiara frecciata su Instagram: "A volte la miglior musica è il silenzio, diciamo". Nessun riferimento esplicito da parte di Trussardi, ma le destinatarie sembrano loro.

