Michelle Hunziker, attenzione: "Butto sempre un occhio...", chi le vuole scippare Giovanni

Sembra prendere sempre più quota la love story nata tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Ormai l'ex marito di lei, Tomaso Trussardi, pare proprio essere acqua passata e la conduttrice svizzera ha puntato la sua piena attenzione su nuovi e più freschi "orizzonti". Lo stimato chirurgo ortopedico sembra aver fatto perdere proprio la testa alla Hunziker. I due infatti sono stati pizzicati più volti in atteggiamenti affettuosi e intimi, proprio come due veri innamorati alle prime armi.

Angiolini è noto alle cronache per aver partecipato a un'edizione del Grande Fratello, ma ora dopo diversi anni, non sembra più voler cavalcare la cresta del gossip. Proprio il magazine Oggi aveva raggiunto Giovanni chiedendogli se poteva rilasciare un'intervista, che avrebbe sicuramente indugiato e non poco sulla sua frequentazione con Michelle. "Preferirei di no", è stata la risposta del dottore, che ha lasciato a bocca asciutta il magazine di Carlo Verdelli. Insomma, Angiolini sembra anche essere molto riservato.

Da questa risposta però si possono trarre due considerazioni: la prima è che Angiolini non ha smentito la storia con la svizzera, anzi, il tutto è stato confermato da numerose paparazzate. In secondo luogo poi sembrerebbe che i due vogliano godersi questa nuova conoscenza in maniera privata e intima, il che è quasi impossibile visti i numerosi fotografi che non lasciano alla coppia un secondo di respiro.

A parlare invece ci ha pensato una spasimante di Alghero del bel dottore: "Sa, ai tempi dell’università incontravo Giovanni ai Vitelloni, una discoteca di Sassari, e già allora le ragazze facevano la fila per avere un po’ della sua attenzione. Certo, ora che c’è Michelle dovremmo tutte ritirarci per manifesta inferiorità". La fan di Angiolini, che da sempre ha un debole per lui, ha poi aggiunto: "Quando la vedo parcheggiata, butto sempre un occhio; chissà mai che non lo incontro in coppia".

