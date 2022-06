Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, "L'anno scorso...": il retroscena della figlia Aurora

26 giugno 2022 a

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti più vicini che mai. Dopo il matrimonio e la separazione, i due sono tornati in ottimi rapporti. La conferma? L'ultimo videoclip del cantante. Ma non solo, a rivelare qualcosa in più ci ha pensato la figlia, Aurora Ramazzotti.

"Averli come genitori è un privilegio perché hai la fortuna di crescere nell’agio economico e sociale, di vivere situazioni bellissime di cui sono riconoscente; nel lavoro invece un peso: non sono mai stata raccomandata, anzi ho perso anche alcuni lavori proprio perché c’era chi voleva evitare polemiche. Alle persone — a prescindere, senza conoscermi — io sto sulle palle", ha confessato al Corriere della Sera.

Unitissimi, i tre hanno girato il video del nuovo singolo di Eros, tornando a far sognare I fan. "È stata una sua idea (di Eros) - ha ammesso Aurora - ha fatto una sorpresa a me e a mia mamma perché ci siamo ritrovate sul set senza sapere una dell’altra. È stato un gesto di cuore". Nessun ritorno di fiamma però. La conduttrice svizzera, appena uscita da una lunga relazione con Tomaso Trussardi, e l'ex marito sono solo ottimi amici. La stessa Aurora non nasconde che "nell’ultimo anno sono cambiate tante cose, loro sono tornati a essere amici e per me è una sensazione bellissima". E ancora: "L’anno scorso per la prima volta dopo tanti anni abbiamo festeggiato tutti insieme il mio compleanno, è un cerchio che si chiude, per me e per loro; è anche un bel messaggio per i tanti che si separano e pensano che non si recupereranno mai i rapporti". Anche senza fare il suo nome, sembra ovvio il riferimento a Trussardi. Da quando lui è la Hunziker si sono separati, i rapporti tra ex sono più distesi. Basta vedere il bacio che si sono scambiati sul palco di Michelle Impossible.

