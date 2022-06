Michelle Hunziker, frecciata di Tomaso Trussardi? "Meglio il silenzio"

26 giugno 2022 a

a

a

Dopo le parole di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti arriva quella che pare essere a tutti gli effetti una sonora frecciata da parte di Tomaso Trussardi. L'imprenditore, ex marito della showgirl svizzera, ha fatto arrivare su Instagram un commento: "A volte la miglior musica è il silenzio, diciamo". Una storia che sembrerebbe essere la replica alle frasi pronunciate in questi giorni da Michelle e dalla figlia.

"Tutto dipende dal calcio". Michelle Hunziker, indiscrezioni-terremoto dai vertici Mediaset

La prima, nel commentare il videoclip dell'ultimo brano del cantante in cui compaiono tutti e tre, aveva detto: "L’amore cambia, si evolve, ma è sempre amore". La seconda invece si era sfogata così: "Nell’ultimo anno sono cambiate tante cose, loro sono tornati a essere amici e per me è una sensazione bellissima".

"Butto sempre un occhio...". La 'minaccia' a Michelle Hunziker: chi le vuole scippare Giovanni

E ancora: "L’anno scorso per la prima volta dopo tanti anni abbiamo festeggiato tutti insieme il mio compleanno, è un cerchio che si chiude, per me e per loro; è anche un bel messaggio per i tanti che si separano e pensano che non si recupereranno mai i rapporti". Parole che sembravano riferirsi al periodo in cui le due hanno vissuto con Trussardi. Che dunque il commento dell'imprenditore sia legato a tutto questo? Chissà, i siti di gossip però sono pronti a scommetterci.

Michelle Hunziker e Ramazzotti, 26 anni dopo: spunta un video-terremoto | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.