Elisabetta Gregoraci con le ex di Briatore? "Perché eravamo tutte lì"

03 luglio 2022 a

a

a

Elisabetta Gregoraci è pronta a tornare alla conduzione di Battiti Live per il sesto anno. A partire da martedì la showgirl di Soverato sarà in diretta su Italia1, affiancata da Alan Palmieri. “Quando ero bambina i programmi musicali erano i miei preferiti - ha raccontato al Corriere della Sera - li seguivo in famiglia, con mia mamma, papà e la sorellina, mangiando un ghiacciolo in veranda, nelle calde serate calabresi”.

Quando si parla con la Gregoraci, è impossibile non nominare anche l’ex marito Flavio Briatore. Di recente ha fatto scalpore uno scatto che li ritrae insieme a Naomi Campbell e Heidi Klum, due ex famosissime dell’imprenditore. “C’è una bellissima amicizia tra tutti noi - ha dichiarato la Gregoraci - e posso dire che c’è sempre stata. Quella immagine nasce semplicemente perché avevo portato mio figlio al Gran Premio di Montecarlo, lì ci siamo ritrovati tutti e abbiamo scattato questa foto”.

A proposito di Briatore, nonostante il matrimonio sia finito con la Gregoraci i rapporti continuano a essere molto buoni: “In tanti mi chiedono come ci siamo riusciti. Abbiamo cercato da subito un equilibrio pensando a nostro figlio. A volte è difficile: un po’ cedo io, un po’ cede lui, non è tutto perfetto e ovviamente si discute. Ma in generale posso dire che sì, siamo riusciti a stabilire un ottimo rapporto”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.